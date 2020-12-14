HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteorololoji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (14 Aralık yurtta hava durumu)

Meteorololoji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (14 Aralık yurtta hava durumu)

14.12.2020 09:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteorololoji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (14 Aralık yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Aralık verilerine göre yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

İKİ İL İÇİN TURUNCU ALARM

Meteoroloji, Antalya ve Mersin için turuncu alarm verdi. Mersin’de batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönüne uyarı yapıldı.

1

14 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

BURSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

YOZGAT °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmurlu

ÇORUM °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?
Jandarma astsubay alımları olacak mı?Jandarma astsubay alımları olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

ABD'de siber saldırı alarmı! Acil olarak toplandılar

ABD'de siber saldırı alarmı! Acil olarak toplandılar

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman olacak?

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?

2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?

Binlerce bekçi alımı yapılacak!

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları 2020... Adalet Bakanlığı ne zaman açıklanır?

Başvuru sonuçları açıklanacak mı?

MEB AÖL sınav tarihleri... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? Kritik kabine toplantısı bugün

Kritik kabine toplantısı bugün

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.