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Meteoroloji'den İstanbul hava durumu için son dakika uyarısı: Sağanak yağış bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü mevzi sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu için son dakika uyarısı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Ordu , Sinop'un iç kesimleri, Çorum'un kuzeyi, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere mevzi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MEVZİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDİR?

Hava akımıyla sürüklenirken birden bulundukları yere dakikalarca çok şiddetli yağış bırakan ve sellere neden olan ‘Kümülonimbus' adlı siyah bulutların neden olduğu yağış tipidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu , kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı 32
Bursa: Parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı bulutlu 31
Samsun: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 3

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bizde siper mi alıcaz şimdi. hadi bakalım görücez
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