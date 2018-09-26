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Meteroloji'den İzmir'de fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

İZMİR Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km'ye varan kuvvetli poyrazın, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar fırtınaya dönüşeceği bildirildi.

Meteroloji'den İzmir'de fırtına uyarısı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km'ye varan kuvvetli poyrazın, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar fırtınaya dönüşeceği bildirildi.
İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar hem karada hem de denizde kuvvetli poyrazın fırtına boyutuna varacağını açıkladı. Açıklamaya göre, İzmir'de hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km'ye varan kuvvetli rüzgar, yarın akşamdan itibaren hızını kaybedecek. Rüzgarın kuvvetli esmesinden dolayı balıkçıları ve denizcilikle uğraşan vatandaşları denize çıkmamaları konusunda uyaran Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ege Bölgesi hava sıcaklıklarında bir düşüş vardı. Rüzgarın fırtına boyutunda esmesi, hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor. Çanakkale ve Balıkesir'de yağış beklentisi var. Cuma günü için Aydın'ın kıyı kesimleri hariç, yağış beklenmiyor. Cuma günü Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Cuma akşamı geç saatlerde yağış, İzmir'e de uzanabilir. Rüzgarın perşembe akşamından itibaren hızını kaybetmesini bekliyoruz. İzmir için sıcaklıklar 24-25 derecelerde ve hafta boyunca da böyle devam edecek. Balıkesir ve Çanakkale'de sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Vatandaşlar gribal enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olmalı."

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Meteroloji'den İzmir'de fırtına uyarısıMeteroloji'den İzmir'de fırtına uyarısıMeteroloji'den İzmir'de fırtına uyarısı

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