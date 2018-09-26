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Meteroloji'den İzmir'de fırtına uyarısı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'de saat 19.00'dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'de saat 19.00'dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.

İZMİR, (DHA)

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