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Methini duyan oraya akın ediyor! 'Çok zengin olduğunu gördüm' Faydalarını saymakla bitiremiyorlar

01.05.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli, Pamukkale'deki şifalı kırmızı suyu ve kaplıcalarıyla ünlü Karahayıt Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İnsan sağlığı için oldukça faydalı olduğu belirtilen kırmızı su için bölgeye yıllardır gelenler de var. Bölgeye gelen bir vatandaş, "Bugün ilk defa Karahayıt bölgesinde kırmızı suyun çok methini duyduğum için ziyarete geldim. Bölgede hem tarihi turizm anlamında, hem de sağlık turizmi anlamında bölgenin çok zengin olduğunu gördüm ve büyük bir mutluluk duydum" dedi.

Methini duyan oraya akın ediyor! 'Çok zengin olduğunu gördüm' Faydalarını saymakla bitiremiyorlar

Şifalı kırmızı suyu ve kaplıcalarıyla ünlü Denizli’nin Karahayıt Mahallesi, Pamukkale travertenlerinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Pamukkale'deki sıcak su kaynağına benzer bir yapıya sahip olan şifalı sular, Pamukkale'de ünlü bembeyaz travertenlerin oluşmasını sağlarken, Karahayıt'ta ise su kırmızımsı bir renge sahip. 58 derece sıcaklıkla yer altından çıkan ve insan sağlığı için oldukça faydalı kırmızı su yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şifalı kırmızı suyun kalp, damar sertliği, yüksek tansiyon, romatizma-siyatik, sinir, lumbago, uyuz, sivilce, kaşıntı gibi cilt hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Ayrıca kırmızı termal suyun içilmesi yöntemi de hipertansiyon, diyabet, mide ülseri ve kabızlık gibi kronik gastrointestinal hastalıklarda ve kronik ürogenital hastalıklarda tedavi amacıyla uygulanıyor.

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"HEM TARİHİ TURİZM ANLAMINDA HEM DE SAĞLIK TURİZMİ ANLAMINDA BÖLGENİN ÇOK ZENGİN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Burdur’dan Denizli’ye iş gezisi için gelen Ece Aynur Onur, “Amerika’da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışırken, ata toprağı Burdur Karamanlı ilçesine döndüm ve susuz tarım çiftliği açtım. Bugün ilk defa Karahayıt bölgesinde kırmızı suyun çok methini duyduğum için ziyarete geldim. Bölgede hem tarihi turizm anlamında, hem de sağlık turizmi anlamında bölgenin çok zengin olduğunu gördüm ve büyük bir mutluluk duydum. Burdur Denizli’ye çok yakın olmasına rağmen çocukken, geldiğimi hatırlıyorum. Şimdi bu yaşımda gelmek benim için çok büyük mutluluk oldu. Gerçekten turizm anlamında çok büyük potansiyeli olan bir bölge. Ben de bölgede susuz tarım üzerine çeşitli iş birlikleri içerisine girmek üzereyim” dedi.

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"BENCE DÜNYANIN MERKEZİ KARAHAYIT DİYEBİLİRİM"

Şifalı suya gezmeye gelen Gül Türkmen de, “Aslen Orduluyum ama 25 yıldır Denizli’deyim. Sık sık Karahayıt'a gelirim. Kırmızı suyun çok faydalı olduğunu biliyorum. Yıllardır da gelirim hatta misafirlerimi de getiririm, Karahayıt’tan çok memnunuz. Bence dünyanın merkezi Karahayıt diyebilirim” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale kaplıca su karahayıt şifa

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