Metil alkol, bandrollü şişeden çıktı iddiası

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, içtiği metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybeden A.D.'nin (49) cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. A.D.'nin dayısı Menderes Doğaner, yeğeninin büfeden 'bandrollü' olarak satın aldığı alkolden zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirterek, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Kozan ilçesinde, 14 Temmuz'da alkol içen A.D., fenalaşınca yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D., buradan Adana kent merkezindeki Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen A.D., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. A.D.'nin cenazesi otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. A.D.'nin dayısı Menderes Doğaner, yeğeninin bir büfeden bandrollü olduğu için satın aldığı içki yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle, Adana'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükselirken, Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 22 kişi yaşamını yitirdi.

