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Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 07:55 | Son Güncelleme

Niğde'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu Beldesi'nde yaşayan A.A. (54), önceki gün metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. Bir süre sonra fenalaşan A.A, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçkinin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'DE DE CAN ALMIŞTI

Mersin'de son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükselmişti

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Metil Alkol

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