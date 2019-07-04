HABER

'Metil alkol' soruşturmasında 6 kişiye daha gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 21 kişinin de hastanelerde tedavi görmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 6 kişi daha gözaltına alındı.

'Metil alkol' soruşturmasında 6 kişiye daha gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 21 kişinin de hastanelerde tedavi görmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 6 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin ölümü sonrası, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki 3 tekel bayisine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 20 litrelik alkolün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan laboratuvar analizi sonucu metil alkol olduğu belirlendi. Ölümlerin ise metanol zehirlenmesinden kaynaklandığı saptandı.
6 GÖZALTI, 1 KİŞİ ARANIYOR
Polis ekipleri, operasyonda metil alkol sattığı tespit edilen E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D. ve H.E.'yi gözaltına alırken, 1 kişinin arandığı belirtildi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise içinde metanol bulunan 800 litrelik etil alkol sıvısı, içime hazır 175 şişe sahte içki, 1865 adet 1'er litrelik boş etil alkol şişesi, değişik markalara ait 827 boş içki şişesi, 4 bin 330 içki etiketi, 11 bin 400 etil alkol etiketi, 1500 etil alkol şişesi kapağı, 400 içki kapağı, 30'ar litrelik boş 50 etil alkol bidonu ve 5,5 metrelik su hortumu ele geçirildi.
Şüphelilerden E.A., metil alkollerin kendilerine ait olmadığını öne sürerek, "Eskiden bu konuda sabıkam vardı, beni bu nedenle aldılar. Metil alkol, bizim alkollerde çıkarsa ne derlerse tamamdır. Bizimle alakası yok. Kiminse o düşünsün. Biz sahte alkol satmadık" dedi.
Şüphelilerin, düşük fiyattan temin ettikleri etil alkolleri plastik kelepçeyle etil alkol şişelerine doldurdukları, bilyeyi çıkarmadan bu işlemi yaptıkları ve alıcıları 'etil alkol' diye kandırdıkları belirtildi.
ORİJİNAL BOŞ İÇKİ ŞİŞELERİNE METİL ALKOL DOLDURMUŞLAR
Polisin araştırmasında şüphelilerin, orijinal boş etil alkol şişelerine, şehir dışından bidonlarla temin ettikleri ve içinde metil bulunan alkolleri doldurup, piyasaya sürdükleri de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, normalde açılmayan alkol kapaklarını geliştirdikleri yöntemle açıp, şişenin üzerindeki bilyeyi sabitledikleri daha sonra metil alkolü içine doldurdukları da belirlendi.
Metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin hayatını kaybettiği Mersin'de, aynı şikayetlerle hastanelere başvuran 21 kişinin tadavisi sürdürülüyor. Daha önce gözaltına alınan 1 kişi, cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı

FOTOĞRAFLI

'Metil alkol' soruşturmasında 6 kişiye daha gözaltı'Metil alkol' soruşturmasında 6 kişiye daha gözaltı'Metil alkol' soruşturmasında 6 kişiye daha gözaltı'Metil alkol' soruşturmasında 6 kişiye daha gözaltı

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
(Özel) İki kez aynı köye inen ayı, arı kovanlarını parçaladı(Özel) İki kez aynı köye inen ayı, arı kovanlarını parçaladı
Kiraladıkları araçla İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirirken yakalandılarKiraladıkları araçla İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirirken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.