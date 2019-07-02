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Metil alkolden ölümler TBMM gündeminde

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

MERSİN, (DHA - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'de 5 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi verdi.  CHP'li Antmen, soru önergesinde, Mersin'de son bir haftada 21 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındığını ancak tüm müdahalelere rağmen 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Sahte alkol üreten kişilerin kar hırsı ve insanlarımızın canını hiçe sayması nedeniyle daha önce de birçok insanımız hayatını kaybetmiştir.

Metil alkolden ölümler TBMM gündeminde

MERSİN, (DHA - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'de 5 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
CHP'li Antmen, soru önergesinde, Mersin'de son bir haftada 21 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındığını ancak tüm müdahalelere rağmen 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Sahte alkol üreten kişilerin kar hırsı ve insanlarımızın canını hiçe sayması nedeniyle daha önce de birçok insanımız hayatını kaybetmiştir. Bir daha sahte alkol ölümünün yaşanmaması için acilen en etkili önlemlerin alınması gerekmektedir" dedi. Antmen önergesinde şu sorulara yer verdi:
"Mersin’de yaşamını yitiren 5 vatandaşımızın ölümüne neden olan sahte içki satıcıları kim ya da kimlerdir? Bu kişiler nerede üretim yapmakta ve satmaktadır? Ne zamandan beri sahte alkol üretmektedirler? Bu kişiler başka nerelerde sahte içki satışı gerçekleştirmiştir? Bu yerlerde satılan sahte içkiler ile ilgili önlemler alınmış ve vatandaşlarımız yeterince uyarılmış mıdır? Son 10 yılda kaç vatandaşımız sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmiştir? Kaç vatandaşımız da kalıcı organ kaybı yaşamış ve zarar görmüştür? Son 10 yılda sahte içki üretimi yapan, dağıtan ve satan kaç kişiye operasyon yapılmıştır? Bu kişilerin aldığı cezalar nedir? Son 10 yılda ne kadar sahte içki ele geçirilmiştir? Bunlar hangi illerde yakalanmıştır? Alkole yapılan ardı ardına zamların, alkolden alınan vergilerin yüksekliğinin ve alkoldeki pahalılığın sahte içki tüketimine yol açtığını düşünüyor musunuz?"

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