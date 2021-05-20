Metin Akdülger ile Cansu Akın aşkı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!

Yaptığı paylaşımlar ile yakayı ele veren Metin Akdülger ile Cansu Akın ikilisinin arasında geçenler merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar Akın'ın son paylaşımını Metin Akdülger evinde çektiğini iddia etti.

Yılın bomba aşk iddiası: Metin Akdülger ile Cansu Akın aşk mı yaşıyor?

Son zamanlarda adı aşk dedikodusuna karışan Metin Akdülger, Cansu Akın cephesinde yeni gelişme yaşandı.

Yılın aşkı sosyal medyanı gündeminde Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası ünlü YouTuber Cansu Akın’ın son Instagram paylaşımının gizli yaşadığı aşkının evinde çekildiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, son zamanlarda rol aldığı Şahsiyet, Atiye gibi başarılı yapımlar ile adından söz ettirse de özel hayatıyla pek ekranlarda yer almıyor.

Karşılıklı takiptiler Öte yandan sosyal medya üzerinden karşılıklı takipte olan çift, haklarında çıkan ilişki yaşadıkları iddialarına karşılık ikilinin hala sessizliğini koruyor olması ise ortaya atılan dedikoduların doğru olduğunu düşündürüyor.