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Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

Bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.

Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Metin Akpınar'ın sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde" demişti.
Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Akpınar, şunları söylemişti:
Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız.
Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir.

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Metin Akpınar adliye

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