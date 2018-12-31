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Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler edeniyle Müjdat Gezen ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, soruşturma kapsamında aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Soruşturma kapsamında müvekkili Metin Akpınar hakkında adli kontrol hükümleri uygulayan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Avukat İrem Hekimoğlu, müvekkili aleyhine, yurt dışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola imza verme şeklinde konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Avukatı İrem Hekimoğlu, itiraz dilekçesinde müvekkilinin halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu, pek çok hayranı bulunduğunu, kaçma şüphesi bulunmadığını, adli kontrol hükümlerinin ise kaçma şüphesi bulunan kişiler için tedbir amaçlı konulduğunu belirtti. Avukat Hekimoğlu, müvekkili aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

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Metin Akpınar müjdat gezen

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
metin Akpınar çeşke seni o filimlerindeki karakterindeki gibi hatırlasaydık.ama sen neyaptın %52 ile gelmiş bir cumhurbaşkanını ayaklarından astın sonrada mizah dedin.uğur dündar hayatı boyunca komodi programı yapmışmı acaba.sen bu yaptığının cezasını çekeceksin.
Sen onu bunu bosverde kömürle makarnanı aldınmı ondan bahset..
Keşke bizde sizlerle aynı ülkede yaşamasaydık.Cezasını yıllardır çekiyoruz.Bizim ne suçumuz vardı.
@ferhat_1987_fnyem senin cehapeli belediyelerinde dağıtıyor ayakta uyuma gardaş
halka malolmuş yiğit sanatçı metin akpınara iltimas geçilmeli,gerekirse yurtdışı yasağı görmezden gelinip çıkışına izin verilmelidir.
boşver.. yemişte yemiş, yürüsün zayıflasın biraz
100 de 5 oy kazandırdınız Reyize. iyi bir oran sağolun
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