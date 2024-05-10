Metin Akpınar ve Erman Toroğlu yaş sınırına takıldı! Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Korkmaz açıkladı

Fahri trafik müfettişliğinin park yeri cezası yazma hakları geçtiğimiz haftalarda kaldırılmıştı. Fahri trafik müfettişleri ile ilgili yeni düzenlemeler de yapıldı.

YAŞ SINIRINA TAKILDILAR

Uluslararası yol güvenliği uzmanı ve 10 yıllık fahri trafik müfettişi Tülay Korkmaz, fahri trafik müfettişliğine 70 yaş sınırı getirildiğini söyledi. Kanal D Ana Haber'e konuşan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Korkmaz "Biz para karşılığı değil gönüllü olarak gördüğümüz cezaları yazabiliyoruz. Bunu devlet belirliyor bize. 70 yaş sınırı geldi ve artık senede 2 defa eğitim olacak. Buna katılmayanların müfettişliği iptal olacak. Kasti işlem varsa bunların da müfettişliği iptal oluyor." dedi.

Korkmaz, futbol yorumcusu Erman Toroğlu ile ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın da 79 yaş kritine takıldıkları için müfettişliği iptal edilen ünlüler arasında olduğunu da açıkladı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





