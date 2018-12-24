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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol ile serbest (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER /  DHA - METİN Akpınar ve Müjdat Gezen'e yurtdışı çıkış yasağı konuldu, haftada bir gün karakola giderek imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar.

Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / DHA - METİN Akpınar ve Müjdat Gezen'e yurtdışı çıkış yasağı konuldu, haftada bir gün karakola giderek imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar. Mahkemenin kararını Gezen'in avukatı Celal Ülgen açıkladı.
Bu arada Müjdat Gezen'in savcılık ifadesinde tiyatrocu olduğunu, sözlerinin mizahi bir eleştiri olduğunu belirterek, "Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla hakaret kastım yoktu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"KADIKÖY'DE OTURDUĞUMDAN DOLAYI ELEŞTİRMEK AMACIYLA BU SÖZLERİ SÖYLEDİM"
Savcılık ifadesinde Gezen'e programda yaptığı konuşma hatırlatıldı. Müjdat Gezen de "Benim Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Ben konuşma mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir Cumhurbaşkanına hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında 'Bu Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir' demiştir. Ben de Kadıköy'de oturduğumdan dolayı eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Dediğim gibi benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Bu söylediğim sözler birebir doğrudur. Fakat hakaret kastıyla söylenmiş sözler değildir" dediği belirtildi.

"CUMHURBAŞKANINA DA ASLA HAKARET KASTIM YOKTU"
Gezen'in ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi: "Ben tiyatrocuyum. Sahne de de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy'dedir. Kadıköy de de tiyatromda komedi oyunun da bu sözleri orada da söylüyorum. Söylememdeki amaç mizahi bir eleştiridir. Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla hakaret kastım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

(FOTOĞRAF)

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