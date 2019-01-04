Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in itirazları reddedildi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında haklarında verilen adli kontrol kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Gezen ile Akpınar'ın avukatları tarafından yapılan itiraz, bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

Hakimlik, Gezen ile Akpınar'ın itirazını "mevcut delil durumuna göre şüpheliler lehine henüz bir değişiklik olmaması, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, istenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmaması" nedeniyle reddine karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'nı gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanına hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

