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Metin Akpınar'ın dosyası ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Metin Akpınar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçuna ilişkin dosyasının tefrik (ayrılmasına) edilmesine karar verdi. Savcılık, hazırlanan suç itibariyle görev kapsamına girdiği gerekçesiyle fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Metin Akpınar hakkındaki diğer suçlarla ilgili soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ettiği öğrenildi. OLAYIN GEÇMİŞİ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katıldıkları bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Akpınar ve Gezen yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla mahkemeden serbest bırakılmıştı.

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