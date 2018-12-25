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Metin Altıok ve Behçet Aysan aynı sahnede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

2 Temmuz 1993’te Sivas olaylarında hayatını kaybeden iki şair Metin Altıok ve Behçet Aysan, adlarına verilen ödüllerle ölümlerinin 25’inci yılı dolayısıyla yeniden bir araya geldi.

Metin Altıok ve Behçet Aysan aynı sahnede

İSTANBUL, (DHA) - 2 Temmuz 1993’te Sivas olaylarında hayatını kaybeden iki şair Metin Altıok ve Behçet Aysan, adlarına verilen ödüllerle ölümlerinin 25’inci yılı dolayısıyla yeniden bir araya geldi.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Türk Tabipler Birliği ve Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ​ödül töreni Cemil Candaş Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül töreninde 11'inci Metin Altıok Şiir Ödülü'ne değer görülen Cevat Çapan’a ve 22'nci Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne değer görülen Refik Durbaş adına eşi Bilge Durbaş’a ödülleri takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Yazar Doğan Hızlan "Acılar unutulmuyor, unutmamak sadece bireysel bellekte kalmamalı, topluma da ulaşmalı. Eren ve Zeynep sadece unutmamanın değil, yaşananları topluma hatırlatmanın da savaşını veriyorlar. Bu ödüllerle de Metin Altıok ve Behçet Aysan’ın adlarını yaşatıyorlar" dedi.

Metin Altıok Şiir Ödülü'nü düzenleyen Kırmızı Kedi Yayınevi Sahibi Haluk Hepkon ise "Kaderler birbiri içine geçiyor ama biz hâlâ yarın diye bir şeyin olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

11. Metin Altıok Şiir Ödülü'ne değer görülen Cevat Çapan da "Biz burada hüznü paylaşıyoruz. Yaşamı birlikte paylaşmak da bir sanatsa bu sanatların en güzeli" diyerek törene katılan herkese teşekkür etti.

22. Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne değer görülen Refik Durbaş adına ödülü alan eşi Bilge Durbaş ise "Refik ödül haberini hasta yatağında, bitkin bir haldeyken aldı ama ödül haberini aldığında çok sevindi ve 'Ben gidemem, sen yerime git, teşekkür et' dedi, diyerek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Refik Durbaş’ın teşekkürlerini iletti.

Ödül törenin ardından İbrahim Yazıcı, Elif Nayman, Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün, Selva Erdener, Cem Davran, Sevinç Erbulak ve Hakan Gerçek’in katılımıyla dinleti gerçekleşti.

Metin Altıok ve Behçet Aysan aynı sahnedeMetin Altıok ve Behçet Aysan aynı sahnedeMetin Altıok ve Behçet Aysan aynı sahnedeMetin Altıok ve Behçet Aysan aynı sahnede

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