Metin Altıok ve Behçet Aysan ödülleri açıklandı

İSTANBUL, (DHA) - Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 2 Temmuz 1993’te Sivas olaylarında hayatını kaybeden iki şair, Metin Altıok ve Behçet Aysan adına düzenlenen ödüllerin sahipleri açıklandı.

Sivas olaylarının 25'inci yılı nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere ortak düzenlenecek olan ödül töreni öncesinde iki ödülün seçici kurulları toplanarak karar aldı. Bu kapsamda Kırmızı Kedi Yayınevi’nin düzenlediği ve bu yıl 11’incisi gerçekleşecek Metin Altıok Şiir Ödülü'ne 'Son Duraktan Bir Önce' adlı son kitabıyla Cevat Çapan, Türk Tabipler Birliği tarafından 23’üncüsü düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne ise 'Şayeste' adlı kitabıyla Refik Durbaş değer görüldü.

REFİK DURBAŞ ÖDÜL HABERİNİ HASTA YATAĞINDA ALDI

26 Kasım'da toplanan Doğan Hızlan, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Cevat Çapan ve Turgay Fişekçi'den oluşan Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu, 1960’lı yıllardan beri şiirin önde gelen temsilcisi olan bu yıl yayınlanan son kitabı 'Şayeste' ile de şiir çizgisinin yeni ve olgun ürünlerini veren Refik Durbaş’ı oy birliği ile ödüle değer gördü. Seçici kurul adına Turgay Fişekçi, ödülü Refik Durbaş’ın eşi Bilge Durbaş'a ulaştırdı. Yoğun bakımda olan Refik Durbaş ölümünden önce ödül haberini eşi Bilge Durbaş'tan aldı.