Metin Arolat İzmir'de toprağa verildi! Kuşum Aydın ve Armağan Çağlayan'ın gözyaşları...

Sanatçı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alırken fenalaştı, kalp krizi geçirdiği anlaşılan 52 yaşındaki şarkıcıya ilk müdahale sahnede yapıldı.

Arolat'ın kalbi gelen sağlık ekiplerince sahnede çalıştırıldı ancak ambulansta tekrar durdu. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Metin Arolat son yolcuğuna İzmir'de uğurlanıyor.

Armağan Çağlayan ve Kuşum Aydın yakın arkadaşlarının ani ölümüyle yıkıldı. İzmir'deki cenazeye katılan ünlü isimler zor anlar yaşadı.

Armağan Çağlayan, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, Metin Arolat'ın Türk müzik sektörüne kattığı değere dikkat çekti. Çağlayan, "Metin olmasaydı şu anda bir Türk pop müziği sektörü olur muydu? Bence olmazdı" dedi.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Kuşum Aydın da arkadaşından bahsederken konuşmakta zorlandı. 35 yıldır tanıştıklarını söyleyen Kuşum Aydın "Kelime çıkmıyor ağzımdan" dedi. (Magazindeİzmir)

Metin Arolat İzmir’den dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Arolat, Örnekköy Aile Mezarlığına defnefildi.