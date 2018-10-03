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Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, af teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir. Genel geçer, herkesi kapsayan, ıslah olmamış binlerce kişiyi sokacağa çıkartacak ve insanların hayatını tehdit edecek bir düzenlemeyi, kamu düzeni açısından, yaşam hakkı açısından, üzerinde çok daha ciddi düşünülmesi gereken bir öneri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

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Anahtar Kelimeler:
Metin Feyzioğlu af teklifi

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