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Metin Feyzioğlu: (Eskişehir’de gazetecinin uğradığı saldırı) "Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, geçtiğimiz gün Eskişehir’de gazeteci Hakkı Sağlam’ın saldırıya uğramasına ilişkin, “Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez” dedi.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz gün Eskişehir’de Hakkı Sağlam isimli gazetecinin uğradığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eskişehir Başsavcılığı ve Eskişehir Barosu konuyla ilgili üst düzey ilgiyi gösteriyordur” ifadelerini kullandı.Feyzioğlu, “Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, geçtiğimiz gün Eskişehir’de gazeteci Hakkı Sağlam’ın saldırıya uğramasına ilişkin, “Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez” dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz gün Eskişehir’de Hakkı Sağlam isimli gazetecinin uğradığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eskişehir Başsavcılığı ve Eskişehir Barosu konuyla ilgili üst düzey ilgiyi gösteriyordur” ifadelerini kullandı.
Feyzioğlu, “Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez. Muhakkak suretle Eskişehir Başsavcılığı gerekli ilgiyi gösteriyordur. Yine aynı şekilde Eskişehir Baromuz da katkıda bulunacaktır. Saldırganlar yakalanmıştır. Onların tutuklanıp ardından en ağır cezaya çarptırılması lazımdır. Basın özgürlüğü bunu gerektirir. Buradan sadece Hakkı Sağlam Bey’e değil tüm basın camiasına geçmiş olsun temennilerimi gönderiyorum” dedi.

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