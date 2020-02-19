Metin Feyzioğlu'ndan Kadir Şeker sorusuna yanıt

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Konya'da Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü' konulu eğitim seminerine katıldı. Konya Başkanlığı Binası Sosyal Tesisleri'nde yapılan seminer öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Feyzioğlu, Gezi olayları davasının sonuçlanmasıyla ilgili soruya, davanın henüz istinaf aşamasının olduğunu hatırlattı. Feyzioğlu, ''Süreç devam ediyor. İstinaf var. İstinafı da bekleyelim. Devam eden bir süreç olduğu için ben biliyorsunuz konuşmaktan imtina ediyorum. Gerekçeli kararı görmedim henüz, onu da görmedim. Bakalım sonuçlansın'' dedi.

Gezi olayları davasında beraat eden Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine de Feyzioğlu, ''Başka bir suçtan gözaltına alındığını biliyorum. Beraat eden bir kişinin, beraat ettiği davada tutuklanmasını doğru bulmadığımı daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde anlattım. Beraat eden bir kişinin beraat ettiği davada, o beraat kararına rağmen suçlu olduğuna dair delillerin varlığından söz edilerek tutuklanması bize göre kanuna aykırıdır. Bu olay basına aksettirildiği kadarıyla başka bir olay. Başka bir suçtan dolayı gözaltı işlemi yapıldığına dair bilgim var. Konunun hakimi değiliz'' diye konuştu.