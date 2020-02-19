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Metin Feyzioğlu'ndan Kadir Şeker sorusuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 21:01 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in karıştığı cinayet ile ilgili ''Konya Baro Başkanımız, avukatlığını üstelenecek. Benim de katkım olursa adaletin tecelli etmesi ve tecelli ettiğine vatandaşlarımızın güven duyması anlamında ben de elimden geleni yapmaya söz verdim kendisine'' dedi.

Metin Feyzioğlu'ndan Kadir Şeker sorusuna yanıt

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Konya'da Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü' konulu eğitim seminerine katıldı. Konya Başkanlığı Binası Sosyal Tesisleri'nde yapılan seminer öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Feyzioğlu, Gezi olayları davasının sonuçlanmasıyla ilgili soruya, davanın henüz istinaf aşamasının olduğunu hatırlattı. Feyzioğlu, ''Süreç devam ediyor. İstinaf var. İstinafı da bekleyelim. Devam eden bir süreç olduğu için ben biliyorsunuz konuşmaktan imtina ediyorum. Gerekçeli kararı görmedim henüz, onu da görmedim. Bakalım sonuçlansın'' dedi.

Gezi olayları davasında beraat eden Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine de Feyzioğlu, ''Başka bir suçtan gözaltına alındığını biliyorum. Beraat eden bir kişinin, beraat ettiği davada tutuklanmasını doğru bulmadığımı daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde anlattım. Beraat eden bir kişinin beraat ettiği davada, o beraat kararına rağmen suçlu olduğuna dair delillerin varlığından söz edilerek tutuklanması bize göre kanuna aykırıdır. Bu olay basına aksettirildiği kadarıyla başka bir olay. Başka bir suçtan dolayı gözaltı işlemi yapıldığına dair bilgim var. Konunun hakimi değiliz'' diye konuştu.

KADİR ŞEKER SORUSU

Feyzioğlu, Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olup tutuklanan Kadir Şeker ilgili soruya ise Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ'ın davaya müdahil olacağını belirtti. Feyzioğlu, şunları söyledi:

''Dosyayı bugün alacağız. Konya Başsavcılığı'nın hiçbir eksik nokta bırakmaksınız soruşturmayı yapacağım inancım benim tam. Bunu da şu güvenle söylüyorum; Konya Başsavcımızı uzun yıllardır ve yakından tanırım. Aldığı hiçbir işi bir tereddüt bırakarak yapmaz. Her konuda delillerini toplar, soruşturmayı tamamlar ve mahkemeye bu şekilde sunar. Tabi karar mahkemenindir. İddianameye katılırız, katılmayız o ayrı bir konu. Lehte ve aleyhte olan delillerin ben toplanacağına güveniyorum, inanıyorum. İddianameyi ve dosyayı gördükten sonra daha net konuşuruz. Baro Başkanımız, avukatlığını üstelenecek. Benim de katkım olursa adaletin tecelli etmesi ve tecelli ettiğine vatandaşlarımızın güven duyması anlamında ben de elimden geleni yapmaya söz verdim kendisine.''

Suçun meşru müdafaa kapsamında olup olmadığı yönündeki soruya da Feyzioğlu, ''Dosyadaki delilleri, ayrıntıları görmek, tanık ifadelerini görmek lazım'' dedi. Feyzioğlu, bugün fırsatı olursa da Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu Kadir Şeker

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