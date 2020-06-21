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Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyada olay oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2020 08:57 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarının Ankara'ya doğru başlattığı 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili olarak "Bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?" ifadelerini kullanması sosyal medyada olay oldu.

Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım” dedi.

Baro başkalarının Ankara'ya doğru başlattığı Savunma Yürüyüşü'ne dair değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

“Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu onların demokratik hakkı. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım."

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Feyzioğlu'nun açıklamaları sosyal medyada trend topic olurken, bir kesim Feyizoğlu'na büyük bir kesim tepki gösterirken bir kesim de destek çıktı.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI: FEYZİOĞLU ARTIK BİR AVUKATLIK SORUNUDUR

Baro Başkanlarından peş peşe açıklamalar gelirken İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada "Metin Feyzioğlu’nun bugünkü beyanları, onu bütün açıklığı ile anlamak için yeterlidir: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır. #MetinFeyzioğluBeniTemsilEtmiyor" ifadelerine yer verdi.

DSADAD

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