Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili YSK’nın sürdürdüğü süreç ve mazbata konusu ile ilgili net konuştu. "Süreç tamamlanacak" diyen Feyzioğlu, "Süreç tamamlanmadan, bakın mazbatayı biz barolar vermiyoruz. YSK’da kabul edilmiş olan itirazların gereği yapılmakta" dedi.

Edirne Barosu Konferans Salonu’nda, stajyer avukatlara verilen eğitim programlarına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, program öncesi basın mensuplarına, İstanbul’da devam eden seçim süreci ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, ‘KHK ile kamudan ihraç olan öğretmenleri belediyede zabıta yapacağım’ ifadeleri ile ilgi açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu’na, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Amasya, Sakarya, Trabzon baro başkanları da eşlik etti.

"Kabul edilmiş olan itirazların gereği yapılmakta"

Feyzioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili YSK’nın sürdürdüğü süreç ve mazbata konusunda yaptığı açıklamada, "Süreç tamamlanacak. Süreç tamamlanmadan, bakın mazbatayı biz barolar vermiyoruz. Mazbatayı, Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz süreci tamamlandıktan sonra, şu an çünkü kabul edilmiş olan itirazların gereği yapılmakta. O itirazlar ‘kabul edilseydi, edilmeseydi’ diyebilirsiniz ayrı konu ama şu an bazı itirazlar kabul edilmiş. Kabul edildiğine göre, gereği, devamı geliyor bunun. Ama burada İstanbul’daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında, sandık kurullarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiası ile seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası Türkiye’de sadece bu seçimi değil, bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş siyasi partiler açısından tüm seçimleri hem Türkiye’de hem de dünyada sorgulatır. Bunu bugün iddia olarak dile getirenler, ‘dün de’ diye başlayan cümleleri duyarlar. Ve dünyadan bize derler ki o zaman, ‘Ee bir önceki seçimde ne oldu? Ondan önceki seçimde de ne oldu?’ derler. Tüm seçimler Türkiye’de tartışmaya açılır. Ve bundan sonra da Türkiye’de seçimin çivisi tutmaz" dedi.