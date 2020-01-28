Metin Feyzioğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'in asli aktörüdür

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Aydın Düşünce Platformu'nun, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı değerlendirmek üzere düzenlediği toplantıda konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de asli aktör olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Feyzioğlu, uluslararası hukuku askeri ve ekonomik güçle desteklemek gerektiğini söyledi. Depremi de yorumlayan Feyzioğlu, " O binalarda çürük beton ve demir kullanıldığını göreceksiniz. Kimin ihmali varsa üstüne gidilmelidir. Elazığ Barosu olayın peşini bırakmayacaktır" dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce Platformu'nun, 'Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Uluslararası Hukuk' başlığıyla gerçekleştirilen ocak ayı ilk toplantısına Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu katıldı. Üniversitenin Florya yerleşkesinde gerçekleşen ve sanat, siyaset, akademi, bürokrasi dünyasından isimlerin katıldığı toplantıda Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklı güç savaşları, Kıbrıs’ın durumu ve geleceği ele alındı.

"İHMALİ OLANIN ÜSTÜNE GİDİLMELİ" Elazığ Sivrice'de cuma gecesi 20.55'te gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamalar da yapan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Enkazdan demir ve beton numunelerin alınması gerekiyor ki alındığını düşünüyorum. O binalarda çürük beton ve demir kullanıldığını göreceksiniz. Hasar gören ve yıkılan binaların deprem yönetmeliğinden önce yapılmış binalar olduğunu tahmin ediyorum. Ama güçlendirilmeleri gerekliydi burada kimin ihmali varsa bunun üstüne gidilmelidir. Elazığ Barosu olayın peşini bırakmayacaktır, biz de her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu. "CAN GİDERSE RANT OLMAZ" Deprem için hazırlık yapmanın şart olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Feyzioğlu, "Rant mı can mı ikileminde can giderse rant olmaz bunu bilelim. Depremin olacağı biliniyor zamanını bilmiyoruz. Bugünden hazırlığımızı yapmalıyız. Derhal hasarlı ve çürük binaların tespit edilip yerlerine yenilerinin yapılması gerekiyor. Belediyeler de gerekli denetimi yapmalıdır yoksa denetimi yapmayanlar sorumlu olacaktır" ifadelerini kullandı.