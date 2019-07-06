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Metin Feyzioğlu: Yargı reformu paketini 15 gün içerisinde çıkartmamız gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, yeni yargı reform paketinin bu ay kanunlaşmaya başlaması gerektiğini belirterek, "F-35'lerdeki haksızlıklarını, S-400'deki haklılığımızı ABD ve Avrupa kamuoylarına anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu paketin, bu reform sürecinin muhakkak suratle bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, yeni yargı reform paketinin bu ay kanunlaşmaya başlaması gerektiğini belirterek, "F-35'lerdeki haksızlıklarını, S-400'deki haklılığımızı ABD ve Avrupa kamuoylarına anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu paketin, bu reform sürecinin muhakkak suratle bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım. Bunun bu ay kanunlaşmaya başlaması lazım. Bu ay üzerimize ABD'den çok geldiklerine göre cevabı da bizim bu ay vermemiz gerekiyor" dedi. TBB Başkanı Metin Feyzvioğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı'na katıldı. Gündemle ilgili soruları yanıtlayan Feyzioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ay biraz daha fazla mesai yaparak yargı reformunun ilk paketini çıkarması gerektiğini söyledi. Feyzioğlu, şöyle konuştu: "Meclisimize sesleniyorum. Temmuz ayında biraz daha fazla çalışsınlar lütfen. Yargı reformunun söz verilen ilk paketini çıkarmaları Türkiye'nin üstün menfaatleri gereğidir. Bu çerçevede, düşünce özgürlüğünü daha da güvenceli hale getirecek. Hakimlerimizin bir kısmının tecrübesizliğinden veya bilgisizliğinden ya da başka endişelerinden kaynaklanan aslında düşünce özgürlüğü kapsamında olması gerekirken suç kabul ettikleri fiillerin temyiz denetiminin biran önce açılması lazım. Keyfi tutuklamaları önleyici reform sürecindeki paketlerde son derece etkili düzenlemeler var. Elbetteki herşeyin başı eğitim. Sınav derhal gelmek zorunda. Bu avukatlık sınavı değil, hakimlik sınavı değil, savcılık sınavı değil, noterlik sınavı değil. Bu hukuk fakültesini bitirip hukuk diploması alanların belirli mesleklere girişte geçecekleri bir baraj sınavı. Bu baraj sınavının gelmesi hukuk faktültelerinin dolayısıyla hukuk mezunlarının kalitesini artıracak, gerçek anlamda hukukçu kalitesinin yakalanmasını sağlayacaktır. Bizim tüm dünyaya ne kadar demokratik olduğumuzu, hukuk devletimizin ne kadar güçlü bizim de ne kadar güçlendirmeye kararlı olduğumuzu yargı reformu paketini şu 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım. İşte bunu yaparsak ABD'de tartışma programlarında yorumcular, sunucular, gazeteciler çıkıp Türkiye zaten diktatörlüktür, dolayısıyla biz onlara F-35 veremeyiz, S-400'e sahip bir ülke diktatörlükse F-35 alma hakkı yoktur gibi bizi rencide eden cümleler kuramaz. Dış politikamız açısından da yargı reformunun çıkması kamu diplomasisinin elini fevkalede güçlendirecektir" dedi. YARGI PAKETİNİN BU AY KANUNLAŞMASI LAZIM Yeni yargı paketinin bu ay kanunlaşması gerektiğini de belirten Metin Feyzioğlu, "F-35'lerdeki haksızlıklarını, S-400'deki haklılığımızı ABD ve Avrupa kamuoylarına anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu paketin, bu reform sürecinin muhakkak suratle bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım. Bunun bu ay kanunlaşmaya başlaması lazım. Bu ay üzerimize ABD'den çok geldiklerine göre cevabı da bizim bu ay vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

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