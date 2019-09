"Metin Feyzioğlu'nu suçlayanlar, parti sloganları atmadı mı"

- "Metin Feyzioğlu çok doğru işler yapıyor"

Göğebakan, söz konusu temsilin bütün baroların en büyük sorunu olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini aktardı.

Feyzioğlu'na yönelik eleştiri yapanların, 'demokrasi' kelimesini sadece kendileri için kullanmasını da manidar bulduğunu anlatan Göğebakan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İzmir'i örnek verelim, bu rakamlar yaklaşık rakamlardır. 5 bin küsür üye oy kullanmış, ikinci olan adayla birinci arasında yaklaşık 235 oy fark var. 235 oyla kaybeden arkadaşın ve onu destekleyenlerin hiç bir temsili yok. Yani yüzde çoğunluğu temsil etmeyen bir baro başkanı var ortada. Bizim barolardaki sistemde bir oy fazla alan her şeyi kazanır mantığı var. Böyle bir demokrasi sistemi yok. Bu yüzden bu sisteminde tartışmaya açılması lazım. Metin Feyzioğlu çok doğru işler yapıyor. Avukatlığın, hukukun, özgürlüklerin, demokrasinin güçlenmesi için gerekli, bütün değişikliklerin olması için doğru hamleler yapıyor. Biz de sonuna kadar destekliyoruz. Yargı her şeydir. Eğitimi, ekonomiyi özgürlükleri, demokrasiyi bırakın bir kenara her şeyi düzene sokacak olgudur yargı. Bunları güçlendirecek yargıdır. Hukuk yoksa, adalet yoksa, hiç bir şey yoktur. Adalet devletin zihnidir. Ömer Hayyam'ın dediği gibi 'Adalet kainatın ruhudur' bu varsa her şey vardır. İşte buraya neşter vuruluyor."