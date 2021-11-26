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Metin Gürcan: DEVA Partisi kurucusu 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

26.11.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı. Gürcan, sosyal medya hesabında "siyasi casusluk" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hedef ülkenin kriz gündemini örtmekse, bu girişimler DEVA kadrolarını yıldıramaz" dedi.

Metin Gürcan: DEVA Partisi kurucusu 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı. Gürcan, sosyal medya hesabında "siyasi casusluk" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sabaha karşı gözaltına alınırken, Twitter hesabından açıklama yaptı.

https://twitter.com/Metin4020/status/1464069630297878545?s=20

İstanbul-Bakırköy'deki evinde gözaltına alınan Gürcan'ın Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

Ali Babacan: Bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gürcan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ali Babacan, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığında yapılan "Kadın ve Adalet Eylem Planı" konulu toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Bugünkü gelişme eğer siyasi bir gelişmeyse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini örtmekse şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür olaylar, bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz" dedi.

Babacan, "Sabah saatlerinde partimizin kurucularından Metin Gürcan'ın ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı üzerine ev araması yapıldı ve kendisi şu anda gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini aldık. Söz konusu soruşturmayla alakalı bizim hukukçu arkadaşlarımız konuyu çok yakından takip ediyor" diye konuştu.

Metin Gürcan'ın eşi Senem Gürcan ile telefonda görüştüğünü, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, Metin Gürcan'a ve ailesine hukuki desteklerinin yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin tamamen hukuki bir mecrada ilerlemesi gerektiğinin son derece önemli olduğunu burada özellikle altını çizmek istiyorum. Konuyla ilgili dosya ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip oldukça kamuoyuna daha detaylı bilgileri vereceğiz."

Mustafa Yeneroğlu: Tüm desteğimizle süreci yakinen takip ediyoruz.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da, Metin Gürcan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

https://twitter.com/myeneroglu/status/1464128530527182850?s=20

Mustafa Yeneroğlu soruşturma ile ilgili daha net bilgiler aldıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

2015 yılında TSK'dan emekli olan Metin Gürcan akademisyenlik ve yazarlık yapıyordu.

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