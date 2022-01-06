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Metin Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

06.01.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında "siyasal ve askeri casusluk" suçlaması ile hazırlanan iddianame tamamlandı.

Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Ankara'da "siyasal ve askeri casusluk" suçlaması ile Kasım ayında tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Gürcan'ın gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet görevlileriyle paylaştığının tespit edildiği belirtilerek 20 yıla kadar hapis talep edildi.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla 29 Kasım'da Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olduğu vurgulandı. Teknik ve fiziki takip ile de Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin ortaya çıktığı anlatılan iddianamede, bu takiplere ilişkin elde edilen görsellere de yer verildi.

Gürcan suçlamaları kabul etmedi

İddianamede, Metin Gürcan'ın ifadesine de yer verildi. Gürcan, ifadesinde casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan sonra askeri ve jeostratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi. Gürcan, ayrıca uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye'ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini belirten Gürcan, bu kapsamda verdiği bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Gürcan, Ankara'da diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi.

Fotoğraflar dosyada yer aldı

Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu öne sürülen güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar da iddianamede yer aldı.Fotoğraflarda Ankara'da kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülen Gürcan, başka karede diplomattan içinde para olduğu belirtilen zarfı alırken görülüyor. Gürcan’ın, aynı diplomatla başka bir zaman kapalı bir otoparkta görüştüğü ana ilişkin fotoğraf da yer aldı.

20 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, elde edilen deliller ışığında Metin Gürcan'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 328'inci maddesi gereğince "siyasal ve askeri casusluk" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

DHA/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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