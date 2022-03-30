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Metin Gürcan'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Mahkemeden dikkat çeken karar

30.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. 'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında görülen davada kapalılık (gizli duruşma) kararı alındı.

Metin Gürcan'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Mahkemeden dikkat çeken karar

'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, yargılama konusunun devletin gizli kalması gereken bilgilerini içerdiği gerekçesiyle duruşmaları kapalı görme kararı verdi.

26 KASIM 2021'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021’de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmada Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

MAHKEME HEYETİNDEN GİZLİLİK KARARI

Bugün başlayan duruşmada mahkeme heyeti, yargılama konusunun devletin gizli kalması gereken bilgilerini içerdiği gerekçesiyle CMK'nın ilgili maddesi gereğince duruşmaları kapalı görme kararı verdi. Kararın ardından Gürcan’ın avukatları dışındaki herkes salondan çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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