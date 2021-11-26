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Metin Gürcan “Siyasi Casusluk” Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

26.11.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deva Partisi kurucusu, siyasi analist Metin Gürcan, 2020 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında, bugün İstanbul’daki evinde gözaltına alındı

Deva Partisi kurucusu, siyasi analist Metin Gürcan, 2020 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında, bugün İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

Sabah beş sularında eve polisler geldikten sonra sosyal medya hesabından gözaltı kararını duyuran Gürcan, casuslukla suçlandığını açıkladı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Gürcan, daha sonra sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete geri getirildi.

“Metin Gürcan casusluk suçlamasıyla ilgili 2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanılarak gözaltına alınmıştır”

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, parti avukatlarının Gürcan’ın yanında olduğunu söyledi.

Yeneroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Partimizin kurucularından Metin Gürcan Bey'in ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine bu sabah 05.00 sularında arama yapılmıştır

Arama kararına göre Metin Gürcan Bey Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk suçlaması ile ilgili 2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanılarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma bağlamında başkalarının da gözaltına alındığı bilgisi var” dedi.

Metin Gürcan kimdir?

45 yaşındaki Metin Gürcan, 2015 yılında binbaşı rütbesindeyken Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekliliğini istedi. Eski bir Özel Kuvvetler subayı olan Gürcan, Bilkent Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

Gürcan’ın makaleleri Al Monitor, Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi dergilerde yayınlanıyor.

Deva Partisi’nin kurucularından olan Gürcan, özellikle Türk dış politika ve güvenlik politikaları ile çalışmalarda bulunuyor.

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