Metin Gürcan Siyasi ve Askeri Casusluk Suçlamasıyla Tutuklandı

Deva Partisi kurucusu ve siyasi analist Metin Gürcan, üç günlük gözaltı süresi sonrasında bu akşam, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklandı.

26 Kasım’da İstanbul’da gözaltına alınan Gürcan, İstanbul’da sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra aynı gün, soruşturma kapsamında Ankara’ya gönderildi. Gürcan, Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgusu tamamlandıktan sonra bugün sevk edildiği savcılıkta verdiği ifade sonrası, tutuklanması talebiyle hakim karşısına çıktı.

Ali Babacan: “Metin Bey’in devlet sırrına erişme imkanı yok, devletin içinde çalışmıyor”

Bugün tutuklamadan kısa bir süre önce Habertürk Televizyonu’nda Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmin tümünü görmeden kesin kanaatini açıklamayacağını ancak Metin Gürcan’ın, devlet sırrına erişmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Deva Partisi lideri “Metin Gürcan Bey partimizin kurucu üyelerinden biri. Uzmanlık alanı dış politika, dış güvenlik. Geçim kaynağı da talep üzerine analiz yapma. Bizim bildiğimiz açık kaynaklardan topladığı bilgileri, analiz haline getirip Metin Gürcan imzasıyla köşe yazmak, yayınlamak. Metin Bey’in devlet sırrına erişme imkanı yok, devletin içinde çalışmıyor. Casusluk tanımı, devletin gizli bilgilerine sahip olup dışarıyla paylaşmak. Dış güvenlik meselelerinde en sivri dilli eleştiren kişiydi. Birilerinin rahatını huzurunu kaçırıyorduk. Biz dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Emniyet ve savcılık ifadelerini kendim incelemedim. Hukukçu arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyor. Soruşturma gizli olduğundan bugün ortaya çıkan bilgiler, resmin tümünü göstermiyordur. Resmin tümünü görünce kanaat oluşturacağız” dedi. Tutuklama sonrası Deva Partisi’nin resmi hesaplarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Gürcan’ın bir diplomatik misyon temsilcisinin yaptığı analizler karşılığında zarf içinde 400 dolar verdiğini kabul ettiği öne sürülüyor

Casuslukla suçlanan Metin Gürcan’a sorgusunda bir diplomatik misyon görevlisiyle bir otoparkta yaptığı görüşmeye dair fotoğraflar gösterildiği ve bu fotoğraflarda yer alan zarfın ne içerdiği sorulduğu iddia ediliyor.

Habertürk gazetesinde Fevzi Tanır imzasıyla yayınlanan haberde, Metin Gürcan’ın bu sorulara “Şahıs … Büyükelçiliğinde görevli diplomat olan … beydir. Kendisine faydalanması maksadıyla açık kaynaklardan hazırladığım sadece Türkiye’yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar bulunmaktadır” yanıtı verdiği belirtiliyor.

Metin Gürcan kimdir?

45 yaşındaki Metin Gürcan, 2015 yılında binbaşı rütbesindeyken Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekliye ayrıldı

Eski bir Özel Kuvvetler Subayı olan Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nde ‘Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi’ adlı teziyle “güvenlik çalışmaları” alanında master derecesi aldıktan sonraBilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde, “TSK’nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği” konusunda yazdığı tezin kabul edilmesiyle, 2016’da doktorasını tamamladı.

Gürcan’ın makaleleri Al Monitor, Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi dergilerde yayınlanıyor.

Deva Partisi’nin kurucularından olan Gürcan, özellikle Türk dış politika ve güvenlik politikaları ile çalışmalarda bulunuyor.

