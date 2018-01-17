Metin Hara açıkladı! Adriana Lima ile evleniyor mu?

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Lima ile sık sık ayrıldıkları yöndeki haberler sorulunca kızan Hara, “Ben basından okuyorum herşeyi. Siz bizi ayırıp, barıştırıyorsunuz. Bizim seviyeli ve güzel giden bir ilişkimiz var. Lütfen sizde saygı duyun” dedi.