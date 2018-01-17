Metin Hara açıkladı! Adriana Lima ile evleniyor mu?
Metin Hara, merak edilen soruya yanıt verdi...
Hayatamıza dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile giren yazar Metin Hara, önceki akşam Nişantaşı Raphael çıkışı görüntülendi.
Adriana ile Metin evleniyor mu?
1 / 11
Lima ile sık sık ayrıldıkları yöndeki haberler sorulunca kızan Hara, “Ben basından okuyorum herşeyi. Siz bizi ayırıp, barıştırıyorsunuz. Bizim seviyeli ve güzel giden bir ilişkimiz var. Lütfen sizde saygı duyun” dedi.
2 / 11
Hara, “Evlilik olur mu?” sorusuna ise “Şuan mutluyuz.Neden olmasın” yanıtını verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum