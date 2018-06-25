Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik sürpriz!

Top model Adriana Lima ise sevgilisinin yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı.

1 / 8 1 yıldır birlikte Adriana Lima ve Metin Hara'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

2 / 8 Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima, tatil için ABD'den sonra Brezilya'ya geçmişti.