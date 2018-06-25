Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik sürpriz!

Top model Adriana Lima ise sevgilisinin yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı.
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik jest!
1 / 8
1 yıldır birlikte Adriana Lima ve Metin Hara'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor.
2 / 8
Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima, tatil için ABD'den sonra Brezilya'ya geçmişti.
3 / 8
Çift, keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
4 / 8
Adriana Lima, Metin Hara ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkesinin İsviçre ile karşılaşmasını izlerken sevgilisine doğum günü sürprizi yapmıştı.
5 / 8
Attıkları her adımlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten Metin Hara, önceki gün Adriana Lima'ya pasta sürprizi yaptı.
6 / 8
Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.
7 / 8
Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.
8 / 8
Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum