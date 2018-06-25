MAGAZİN

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik sürpriz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 23:18 | Son Güncelleme

Türk yazar Metin Hara, 1 yıldır aşk yaşadığı dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'ya romantik bir jest yaptı.

Top model Adriana Lima ise sevgilisinin yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı.

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik jest!

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1 yıldır birlikte Adriana Lima ve Metin Hara'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

1 yıldır birlikte Adriana Lima ve Metin Hara'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor.
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Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima, tatil için ABD'den sonra Brezilya'ya geçmişti.

Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima, tatil için ABD'den sonra Brezilya'ya geçmişti.
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Çift, keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Çift, keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Adriana Lima, Metin Hara ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkesinin İsviçre ile karşılaşmasını izlerken sevgilisine doğum günü sürprizi yapmıştı.

Adriana Lima, Metin Hara ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkesinin İsviçre ile karşılaşmasını izlerken sevgilisine doğum günü sürprizi yapmıştı.
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Attıkları her adımlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten Metin Hara, önceki gün Adriana Lima'ya pasta sürprizi yaptı.

Attıkları her adımlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten Metin Hara, önceki gün Adriana Lima'ya pasta sürprizi yaptı.
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Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.

Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.
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Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.

Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.
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Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.

Lima, sevgilisinin "seni gülümsetebilmek için" notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı.
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Adriana Lima metin hara

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