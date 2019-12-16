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Metin Hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:36 | Son Güncelleme

DÜŞÜNCE gücü, enerji gibi konuları içeren kitaplarıyla bilinen ve bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile konuşulan yazar Metin Hara hakkında, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) DÜŞÜNCE gücü, enerji gibi konuları içeren kitaplarıyla bilinen ve bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile konuşulan yazar Metin Hara hakkında, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Hara'nın 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü "şikayetçi" sıfatıyla yer aldı. 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'yı şikayet eden bir kişi, magazin gündeminde yer bulan Hara'nın, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığını, aşk haberlerinin de ününü perçinlemek için PR çalışması olduğunu, Hara'nın hem tıp eğitiminin, hem de vergisel boyutunun araştırılmasını talep etti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENMİŞ
İddianamede BİMER'in, araştırılması için ihbarı Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderdiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığı tespitiyle Hara'ya ait iş yerinin o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunulduğuna yer verildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Hara'nın kendisini "fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı" olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu, nefes eğitimleri ve düşünce gücüyle kendi tedavi yöntemlerini öğrettiği, bu eğitimler neticesinde hastalıklardan kurtulan kişilerin kendisine döndüğü şeklinde beyanda bulunduğu da kaydedildi. Televizyon programlarında da "Modern tıpta migrenin tedavisi yok sadece ilaçlarla ağrının geçmesi sağlanıyor ama bizim migren atakları azalan 5-6 tane hastamız var" ifadesini kullandığına yer verildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi. Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, "Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Metin Hara, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

AVUKATTAN AÇIKLAMA
Bu arada Metin Hara'nın avukatı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran açıklamasında, "Müvekkil Metin Hara'nın yetkisiz hekimlik suçlaması ile hakkında yürütülen yargı süreci ile ilgili açıklamaları yapma gereği duyuyoruz. Zira konu toplumu yanlış yönlendiren, gerçeği aksettirmeyen, kötü niyetli ve zarar vermeye yönelik bir şekilde işlenmektedir. Evvela belirtilmesi gereken husus, müvekkilin üniversite eğitimini tamamlayarak fizyoterapist unvanını kazandığıdır. Müvekkil herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmış değildir. İş yerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlendiği iddiası da gerçek dışıdır. Yargılama çok teknik ve detaylı düzenlemeler içeren mevzuata ilişkin bir konudur. Müvekkil bu şekilde gerçek dışı bir haberle basında yer almaktan ve kamuoyuna yanlış tanıtılmaktan dolayı büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duymaktadır." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, "2017 senesinde yaşanan ve yargılaması devam eden bir konu ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde müvekkili mahkum eden yayınlar yapılması hukuka aykırıdır. Konu ile ilgili Müvekkil hakkında verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır. Yargıya intikal eden olayların tartışılma yeri yargı makamlarıdır. Süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır" denildi.

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