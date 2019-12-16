Metin Hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) DÜŞÜNCE gücü, enerji gibi konuları içeren kitaplarıyla bilinen ve bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile konuşulan yazar Metin Hara hakkında, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Hara'nın 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü "şikayetçi" sıfatıyla yer aldı. 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'yı şikayet eden bir kişi, magazin gündeminde yer bulan Hara'nın, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığını, aşk haberlerinin de ününü perçinlemek için PR çalışması olduğunu, Hara'nın hem tıp eğitiminin, hem de vergisel boyutunun araştırılmasını talep etti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENMİŞ

İddianamede BİMER'in, araştırılması için ihbarı Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderdiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığı tespitiyle Hara'ya ait iş yerinin o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunulduğuna yer verildi.