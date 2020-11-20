Metin Hara ifade verdi

Yazar Metin Hara, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ifade verdi. Suçlamalardan dolayı yaralandığını söyleyen Metin Hara, “Sadece, hakkımda magazinsel haberler çıktığında kendimi burada buldum 14 yıldır yaptığım meslekte” dedi.

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen yazar Metin Hara’nın ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 16’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakkında bir önceki celse zorla getirme kararı çıkarılan tutuksuz sanık Metin Hara ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada tutuksuz sanık Metin Hara yazar, aylık gelirinin 15-20 bin lira olduğunu kaydetti.

“Böyle bir durum içinde olmam beni yaralamıştır”

Fizyoterapi lisansına sahip olduğunu söyleyen sanık Hara, “1219 sayılı kanunun 13’üncü maddesinde fizyoterapistlerin yapabilecekleri düzenlenmiştir. Hastalık durumu dışında da yapabilecekleri şeyler vardır. Benim tekniğim, Sufi Nefes şeklinde anılmaktadır. Aparatsız, yan etkisiz ve bilimsel olarak etkisi olan bir tekniktir. Sufi Nefesi hastalığı iyileştirmek değil, iyilik halini arttırmaktır. Etkinliklerimizde, her katılımcıdan tıbbi müdahale yerine geçmediğine dair ıslak imzalı belge alınmaktadır. Benzer konularda etkinlik yapan insanların birçok kanun ihlali yaptığını görmüşken, böyle bir durum içinde olmam beni yaralamıştır” şeklinde konuştu.