Metin İyidil kimdir?

FETÖ darbe girişimi sanığı Metin İyidil için verilen beraat kararı bozuldu. Yerel mahkeme tarafından müebbet cezası alan Metin İyidil için istinaf mahkemesi kararı bozmuştu. Bu gelişme üzerine HSK, Metin İyidil'e beraat veren hâkimleri görevden almıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, EDOK Muhabere ve Muhabere Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil hakkında verilen beraat kararını bozdu ve tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.

Metin İyidil, 2012 yılında Personel Başkanlığı'na atanı. Üsteğmenliğinden bu yana genellikle personel ile ilgili birimlerden görev yapan Metin İyidil, kıta ve komutanlık görevlerinde de bu birimlerde çalıştı.

Tayin dairesinde plan subayı olarak görev yapan İyidil, sonrasında kurmay şube müdürlüğünde görev aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevleri de yürüten İyidil, 2012 yılı Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Genelkurmay Personel Başkanlığı'na atandı.

Metin İyidil, Orgeneral Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Eğitim Doktrin Komutanlığı'nda atama ve emeklilik sonucu boşalan 4 koltuğa getirilen isimlerden biri oldu. Bu atamalarda; Metin İyidil EDOK Muharebe Destek, Abdullah Barutçu EDOK Okullar, Mehmet Daysal EDOK Muharip Hizmetler ve Destek Eğitim, Mehmet Faruk Şengün EDOK Eğitim Koordinasyon Komutanlığı görevlerine atanmıştı.

