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  4. Metin İyidil’in kızı ve damadı da gözaltında

Metin İyidil’in kızı ve damadı da gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Yeniden tutuklanan eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil’i sakladıkları gerekçesiyle İyidil’in kızı Aslı Özdemir ile damadı Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir de gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı çıkartıldığı sırada bulunamayan Metin İyidil’i sakladıkları gerekçesiyle gözaltılar gerçekleşti.

Yeniden tutuklanan eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil’i sakladıkları gerekçesiyle İyidil’in kızı Aslı Özdemir ile damadı Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir de gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı çıkartıldığı sırada bulunamayan Metin İyidil’i sakladıkları gerekçesiyle gözaltılar gerçekleşti. İyidil’in avukatı Abdullah Kaya ile Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Bahutan Özdemir de gözaltına aldı. İki isime İyidil’in nerede olduğu soruldu. Batuhan Özdemir, Metin İyidil’in eşi Aslı Özdemir birlikte Çankaya’da bir evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri sabaha karşı yapılan baskınlarda İyidil’i ve kızı Aslı Özdemir’i gözaltına aldı.
3 ismin halen Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları devam ediyor.

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