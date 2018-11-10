Metin Külünk: Bu seçim önümüzdeki 10 yılın seçimi

İSTANBUL,(DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi 'Yerel Seçimler 2019’a' doğru teması ile düzenlediği Kent ve Siyaset Okulu 4’üncü haftasında 24-25-26’ncı dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ağırladı. Etkinlikte konuşan Külünk, "Bu seçim önümüzdeki 10 yılın seçimi" dedi. Altınbaş Üniversitesi’nin 'Kent ve Siyaset Okulu' programının moderatörlüğünü Meslek Yüksekokulu Müdürü Zeynep Banu Dalaman gerçekleştirdi. Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde düzenlenen programa 24-25-26’ncı dönem AK parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda Metin Külünk ve Lokman Çağırıcı öğrencilerin sorularını yanıtladı. "1946’DAN BU YANA YAŞANAN HİÇBİR SEÇİM ÖNEMSİZ DEĞİL" Programda bir konuşma yapan Külünk, yerel seçimlerle ilgili, "1946’dan bu yana yaşanan hiçbir seçim önemsiz değil. 1973 yılında Fatih’te ilk seçim tecrübemizi yaşarken çok küçüktüm. Bu seçim önümüzdeki 10 yılın seçimi. Bu seçim Ak Parti’nin yerel yönetimlerde, kurulduğundan bu yana en ağır imtihanının olacağı bir seçim” ifadelerini kullandı. “ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ BİZİM İLK GÖZ AĞRIMIZ” Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Daha sonra bir üniversitemiz fakülte olarak geldi ama Altınbaş Üniversitesi bizim ilk göz ağrımız. Üniversiteler liseler ortaokul ki gelişmişlik düzeyinde o bölgeye katkı sağlıyor. Üniversite gerçekten hem o bölgeye bir farklılık getirdi. O bölgedeki hareketlilik çok daha farklı noktalara ulaşmaya ve kongre vadisi haline dönüşmeye başladı” sözlerine yer verdi. ‘SURİYELİLERİN DİĞER VATANDAŞLARDAN BİR AYRICALIĞI YOK’ Bir öğrencinin sorusu üzerine Çağırıcı, “Bağcılar’da nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu Suriyeliler oluşturuyor. Resmi kayıtlara göre 56 bin, gayri resmi olarak da 80 binleri bulduğunu düşünüyorum. En fazla Esenyurt’ta bu rakam 120 binleri buldu. Suriyelilerin diğer vatandaşlardan bir ayrıcalığı yok” dedi.

