Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İmam Hatiplerin önemi‘ konulu konferansta yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Külünk, 15 Temmuz kalkışmasının aslında bir devleti topyekun çökertilerek Türkiye’nin bir iç savaşa mahkum edip, teslim alma girişimi olduğunu söyledi.

FETÖ terör örgütü hakkında ayrıntılı bilgi de veren Külünk, ABD’nin terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey üç yöneticisinin başına koyduğu ödülün ise bir tuzaktan ibaret olduğu belirterek, "ABD yetkileri yaptığı açıklamada PKK’nın sözde üst düzey üç yöneticinin adresini bildirene ödül verecekmiş tuzak. Bir müddet sonra olmaya bu üç tane terör örgütü elamanı İran’a gitmiş olsun. Gitmedi mi 2011 yılında. Murat Karayılan’ın 2011 yılında ismi İran’dan çıkmadı mı? Zaten Kandildeki örgütün kadrosu ihtiyarladı. Obezite hepsi. Paraları yurt dışında. Van, Erciş, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak belediyelerinden çaldıkları, sizin vergilerinden çaldıkları paralar bu terör örgütünün Kandildeki tepe yöneticilerinin yurt dışındaki banka hesaplarında. Erciş’e yol, park bu yatırımlar niye daha önce gelmedi. Bu milletin oyları ile seçilmediler mi? Bu oylarla seçilenlerin işi hizmet etmek değimli. Niçin yapmadılar? Çünkü sizin paralarınız Kandildeki o obezite hainlerin yurt dışındaki banka hesaplarına gitti. Şimdi aparat değiştirmeleri lazım. Kandilin bir önemi yok artık Amerika için. Hepsi Şengalde, Haseki, Kamışlıda. Kandildekiler artık şişkolaştı, hareket edemiyorlar. E ne olması lazım bunların, tasfiye olması lazım. Gitsinler ki, süreci Suriye üzerinden yürütecekler, PYD üzerinden yönetecekler. PKK kötü çocuk, PYD iyi çocuk. DEAŞ’ta senin emrinde. Afganistan’da DEAŞ’lıları saklayan kim? İpek yoluna karşı DEAŞ üzerinden operasyonlar yapıp planlayan kim? diye konuştu.