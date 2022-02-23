Metin Özkan'ın 'montaj ve kurgu' dediği görüntüler olay oldu! Sosyal medyayı sallayan video sonrası Özkan'dan sert açıklama

Metin Özkan'la ilgili paylaşılan bir video görüntüsü sosyal medyayı salladı. Özkan'ın yayımlanan video görüntüsünde hırsızlık yaptığı iddia edildi. Kısa sürede yayılan haber sonrası 'Metin Özkan' sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Görüntülerin yayımlanması ve çıkan haberler sonrası gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi. Özkan yaptığı açıklamada söz konusu haberi yalanlarken, görüntülerin montaj ve kurgudan ibaret olduğunu söyledi. Özkan ayrıca yasal süreci de başlattığını duyurdu.

METİN ÖZKAN'LA İLGİLİ YAYIMLANAN VİDEO GÜNDEM OLDU

Yeniçağ'da yer alan habere göre, iddialara konu olan olay aralık 2021'de İstanbul Kemerburgaz Göktürk'teki bir restoranda gerçekleşti. İddialara göre Metin Özkan, 10 kişilik bir grupla mekâna gelen Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı.

Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde Özkan olduğu iddia edilen kişinin bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.

METİN ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA: İFTİRA, MONTAJ

İddialara ilişkin TELE1'den Esma Yapıcı'ya konuşan Metin Özkan, "Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan'ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

METİN ÖZKAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Metin Özkan, Twitter hesabından da açıklama yaparak "Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu" ifadelerine yer verdi.Özkan'ın açıklaması şu şekilde:

İtibar Suikasti için Basın Açıklaması:Meslekte yıllardır gerek sahada gerekse masa başında inandığım değerler üzerine mücadeleler verdim.

Bu mücadelede temel hedefim Ülküme, Devletime ve Hükümetine sadakatle hizmet ve onurlu bir insan olma çabasıydı.

Fakat mesleğimin başından beri sürekli olarak çeşitli çevreler tarafından hedef haline getirildim.

Bu doğrultuda yaptığım açıklamalar, siyasi faliyetlerim, köşe yazılarım, görüşlerim dolayısıyla hakaret ve tehditlere maruz kaldım. Hakkımda gerçek dışı haberler yazıldı ve konuşuldu.

Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu.

Öncelikle bilmenizi isterim ki olayda görüntülerde bütünü ile yalandır.

Nitekim gerek yurt içi, gerekse yurt dışından Emniyet Müdürlüğüne de vermiş olduğum telefon numaraları ve fake hesaplar üzerinden İtibar Suikastine uğrayacağım yönünde uzun zamandır tehditler almaktayım.

Bugün bazı isimsiz sosyal medya hesapları vasıtası ile medyaya servis edilmiş olan hakkımdaki gerçek dışı görüntüler de aldığım tehditlerin neticesidir.

Değerli Kamuoyu Mensupları: Özellikle kirli amaçlar için tarafımın odak olarak seçildiği bu görüntülerin ne amaçla yapıldığı izlendiği vakit failleri de bulunacaktır.

Faili belli olan suçun sorumluları kurgulanmış görüntüleri servis eden, yorumlayan ve paylaşanlardır.

Tüm sorumlular hakkında yasal süreçleri sonuna kadar takip edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.



