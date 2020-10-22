Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü’nün eşi Eda Özülkü kimdir?

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarında her sabah yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının son bölümüne şarkıcı Metin Özülkü ve kendisi gibi şarkıcı olan eşi Eda Özülkü konuk oldu. Çift sevilen şarkılarını bir kez de sevenleri için seslendirdi. Programı yakından takip edenler ünlü sanatçı Metin Özülkü ve ailesine dair sorularının sayısını arttırdı. Peki Metin Özülkü’nün ikizlerinin isimleri neler? Metin Özülkü’nün eşi kimdir? İşte detaylar... METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR? Tam adı Celalettin Metin Özülkü olan Türk müziğinin sevilen ismi 15 Temmuz 1962 tarihinde Mersin’de doğdu. Metin Özülkü yaş olarak 58 yaşındadır. Metin Özülkü aslen Mersinli’dir. Metin Özülkü burcu ise Yengeç’tir. 4 buçuk yaşındayken babasının tayini nedeniyle İstanbul’a taşınan Metin Özülkü müziğe çocukken başladı. 9 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarında keman eğitimi alan Metin Özülkü profesyonel müzik hayatına çocuk yaşta başladı. 9 yaşında Metin Özülkü “Ana Kucağı” isimli ilk 45’lik plak çalışmasını piyasaya sürdü. Sonraki yıllarda müzisyen kimliğine ağırlık veren Metin Özülkü Erol Büyükburç ve Edip Akbayram’ın orkestralarında enstrüman çaldı.

700’ün üzerinde şarkı besteleyen Metin Özülkü pek çok ünlü isme şarkı verdi. Şarkı verdiği isimler arasında ise; Ajda Pekkan, Ayşegül Aldinç, Aşkın Nur Yengi, Akrep Nalan, Aylin Alaz, Burak Kut, Baha, Banu Zorlu, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Ercan Saatçi, Ebru Gündeş, Erol Büyükburç, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Harun Kolçak, Kurtuluş Türkgüven, Hakan Peker, Hakan Aysev, Hilal Özdemier, İzel, İclal Aydın, Kibariye, Mine Koşan, Mithat Körler, Muazzez Abacı, Nurseli İdiz, Ozan Orhon, Petek Dinçöz, Pınar Aylin, Reyhan Karaca, Seyyal Taner, Seden Gürel, Sinan Özen, Sibel Can, Yasemin Kumral, Yıldız Kaplan, Yeliz Eker ve Zafer Peker yer aldı. Bestecilik yönünün yanında şarkıcılık performansıyla da göz dolduran Metin Özülkü 1982 yılında Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü yayınladı. Metin Özülkü albümleri ise Şarkılarla Abdülkadir, Al Yazmalım&Kar Çiçeğim, Aşkım İçin, Aşk Masalı, Böyle Aşk Olmaz, Hayat Başladı ve Issız Ada olarak bilinir. 2005-2010 yılları arasında F.B TV’de “Müzik Molası” isimli programı hazırlayıp sunan Metin Özülkü televizyon kariyerine hızlı bir adım attı. 2009 yılında TRT Radyo 1’de “Hayatım Müzik” programını yaptı. 2010-2011 yılları arasında eşi Eda Özülkü’yle birlikte Kanal A TV’de sabah programını sundu. Kendisine ait bir müzik stüdyosu da bulunan başarılı sanatçı bir yanda da aranjörlük yapmayı sürdürüyor. Şarkı Söylemek Lazım, Akademi Türkiye, Bir Şarkısın Sen, Korolar Çarpışıyor ve Benimle Söyle müzik yarışmalarında direktörlük ve orkestra şefliği yaptı.