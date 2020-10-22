MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü’nün eşi Eda Özülkü kimdir?

Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü’nün eşi Eda Özülkü kimdir?

22.10.2020 11:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü’nün eşi Eda Özülkü kimdir?

Gündüz kuşağının sevilen programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah, Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Eğlenceli programın bugünkü konukları ise Türk pop müziğinin usta ismi Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü oldu. Evliliklerinde 32 yılı dolduran çift mutlu bir birlikteliğin sırrını açıkladı. Özel hayatlarına dair bilinmeyen noktaları paylaşan ünlü çift yaptıkları düetlerle izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Peki Metin Özülkü kimdir, kaç yaşında, nereli?

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarında her sabah yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının son bölümüne şarkıcı Metin Özülkü ve kendisi gibi şarkıcı olan eşi Eda Özülkü konuk oldu. Çift sevilen şarkılarını bir kez de sevenleri için seslendirdi. Programı yakından takip edenler ünlü sanatçı Metin Özülkü ve ailesine dair sorularının sayısını arttırdı. Peki Metin Özülkü’nün ikizlerinin isimleri neler? Metin Özülkü’nün eşi kimdir? İşte detaylar...

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

metin özülkü

Tam adı Celalettin Metin Özülkü olan Türk müziğinin sevilen ismi 15 Temmuz 1962 tarihinde Mersin’de doğdu. Metin Özülkü yaş olarak 58 yaşındadır. Metin Özülkü aslen Mersinli’dir. Metin Özülkü burcu ise Yengeç’tir. 4 buçuk yaşındayken babasının tayini nedeniyle İstanbul’a taşınan Metin Özülkü müziğe çocukken başladı. 9 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarında keman eğitimi alan Metin Özülkü profesyonel müzik hayatına çocuk yaşta başladı. 9 yaşında Metin Özülkü “Ana Kucağı” isimli ilk 45’lik plak çalışmasını piyasaya sürdü. Sonraki yıllarda müzisyen kimliğine ağırlık veren Metin Özülkü Erol Büyükburç ve Edip Akbayram’ın orkestralarında enstrüman çaldı.

metin özülkü2

700’ün üzerinde şarkı besteleyen Metin Özülkü pek çok ünlü isme şarkı verdi. Şarkı verdiği isimler arasında ise; Ajda Pekkan, Ayşegül Aldinç, Aşkın Nur Yengi, Akrep Nalan, Aylin Alaz, Burak Kut, Baha, Banu Zorlu, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Ercan Saatçi, Ebru Gündeş, Erol Büyükburç, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Harun Kolçak, Kurtuluş Türkgüven, Hakan Peker, Hakan Aysev, Hilal Özdemier, İzel, İclal Aydın, Kibariye, Mine Koşan, Mithat Körler, Muazzez Abacı, Nurseli İdiz, Ozan Orhon, Petek Dinçöz, Pınar Aylin, Reyhan Karaca, Seyyal Taner, Seden Gürel, Sinan Özen, Sibel Can, Yasemin Kumral, Yıldız Kaplan, Yeliz Eker ve Zafer Peker yer aldı.

Bestecilik yönünün yanında şarkıcılık performansıyla da göz dolduran Metin Özülkü 1982 yılında Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü yayınladı. Metin Özülkü albümleri ise Şarkılarla Abdülkadir, Al Yazmalım&Kar Çiçeğim, Aşkım İçin, Aşk Masalı, Böyle Aşk Olmaz, Hayat Başladı ve Issız Ada olarak bilinir.

metin özülkü3

2005-2010 yılları arasında F.B TV’de “Müzik Molası” isimli programı hazırlayıp sunan Metin Özülkü televizyon kariyerine hızlı bir adım attı. 2009 yılında TRT Radyo 1’de “Hayatım Müzik” programını yaptı. 2010-2011 yılları arasında eşi Eda Özülkü’yle birlikte Kanal A TV’de sabah programını sundu. Kendisine ait bir müzik stüdyosu da bulunan başarılı sanatçı bir yanda da aranjörlük yapmayı sürdürüyor. Şarkı Söylemek Lazım, Akademi Türkiye, Bir Şarkısın Sen, Korolar Çarpışıyor ve Benimle Söyle müzik yarışmalarında direktörlük ve orkestra şefliği yaptı.

1988 yılında müzisyen Eda Özülkü ile evlendi. 2004 yılında ünlü çift ikizleri Baran ve Volkan’ı kucaklarına aldı.

METİN ÖZÜLKÜ’NÜN EŞİ EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

eda özülkü2

Eda Özülkü 2 Haziran 1966 tarihinde İzmit’te doğdu. Eda Özülkü yaş olarak şu anda 54 yaşındadır. Eda Özülkü boy ve kilo olarak ise 1.71 metre ve 62 kilodur. Eda Özülkü burcu ise İkizler’dir. Babası aslen Mersinli olan Eda Özülkü, babasının asker olmas nedeniyle çok sayıda şehirde yaşadı. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmir’de tamamlayan Eda Özülkü, liseyi ise İstanbul’da okudu.

eda özülkü3

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun olan Eda Özülkü aynı okulda şan üzerine eğitim alarak yüksek lisansını da tamamladı. Bir süre öğretim görevlisi olarak öğrencilere eğitim veren Eda Özülkü, birçok okulda da müzik öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında ilk albümü “Parolayı Söyle”yi çıkartan Eda Özülkü müzik kariyerine adım attı. 1994 yılında Dalgacı, 1995 yılında ise Uçurdum da Uçurdum albümlerini piyasaya sürdü. Eda Özülkü albümleri arasında Al Beni, Böyle Aşk Olmaz, İnce Sızım, Issız Adam ve Discoriental yerini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hakareti affetmedi! 2 yıl hapis... Hakareti affetmedi! 2 yıl hapis...
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde

Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde

Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor

Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor

Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu

Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu

Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!

Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!

2020 KPSS sonuçları açıklandı

2020 KPSS sonuçları açıklandı

9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Diğer Haberler

Playboy modeli Bella Bunnie Amor'dan seksi pozlar

Şehvetli vücuduyla tüm bakışları üzerine topladı

Kylie Jenner'a açılan taklit davası sonuca bağlandı

Taklit davası sonuca bağlandı

Elizabeth Montgomery pembe bikinisiyle büyüledi

Gören dönüp bir daha baktı!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu günü! Kızları dünyaya geldi

Ünlü çiftin mutlu günü! Kızları dünyaya geldi

Buse Terim hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi! 2 yıl hapis...

64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu bacak dekolteli poz

Bacak dekolteli poz! Genç kızlara taş çıkarttı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.