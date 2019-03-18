Metin Şentürk önce görme engelli hayranıyla telefonda konuştu, sonra onu ziyaret etti

Marmaris’te yaşayan görme engelli Yaşar Çetin, ünlü sanatçı Metin Şentürk hayranı olduğunu Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Serkan Yazıcı’ya iletti. Yazıcı, önce telefonla ikiliyi görüştürdü. Daha sonra ise Metin Şentürk, Yaşar’ı ikamet ettiği Turgut Mahallesi’nde ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Turgut köyünü ziyarete giden Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, karşılaştığı görme engelli Yaşar Çetin isimli vatandaşın Metin Şentürk hayranı olduğunu söylemesi üzerine 25 yıllık dostu olan görme engelli sanatçı Metin Şentürk’ü telefonla aradı. Yazıcı, Şentürk’e görme engelli Yaşar Çetin’den bahsetti ve telefonu vatandaşa vererek konuşmalarını sağladı.

Çetin, Metin Şentürk’e kendisini tanıtarak hayranı olduğunu söyledi. Şentürk ise, “Çok mutlu oldum tanıştığımıza, Serkan bey benim çok yakın dostumdur, o çok özel bir insandır. İnşallah biz de bu süreçte geleceğiz. Köylere uğradığımızda seni de buluruz inşallah” dedi. Konuşmanın üzerinden fazla zaman geçmeden Marmaris’e gelen sanatçı Metin Şentürk, Serkan Yazıcı’nın seçim ziyaretlerinde kendisine eşlik ederken, Serkan Yazıcı, Şentürk’ü Çetin ile bir araya getirdi. Metin Şentürk, hayranı olduğu sanatçı ile bir araya geldiği için çok mutlu olan Çetin’e, "Bir kişiyi önemseyen, koskoca Marmaris’i ne kadar önemser düşün. O yüzden söz yerine geldi" dedi.



