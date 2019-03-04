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Metin Şentürk: “Sandıkta gözlemci benim haberiniz olsun”

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, Cumhur İttifakı’nın AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’ya olan desteğini “Sandıkta gözlemci benim, haberiniz olsun” sözleriyle ifade etti.Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’ya destek olmak için düzenlenen ‘Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, Cumhur İttifakı’nın AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’ya olan desteğini “Sandıkta gözlemci benim, haberiniz olsun” sözleriyle ifade etti.
Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’ya destek olmak için düzenlenen ‘Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Salondakilere seslenen Şentürk, Yazıcı’ya desteğini belirtmek için esprili bir şekilde, “Sandıkta gözlemci benim, haberiniz olsun” dedi.
Çeyrek asırdır Serkan Yazıcı’yı tanıdığını belirten Şentürk, “Çeyrek asırdır tanıdığım çok değerli bir insan için huzurlarınızdayım. Böyle konularda çok fazla referans olmak herkes için mümkün olmaz. Ama sizlere yemin ederim ki, kalbi, aklı, vicdanı bu kadar temiz bir başkan bulamazsınız. Ben kendisine burada şans dilemek, gücümüzün yettiği kadar arkasında olduğumuzu belirtmek için buradayım. Az sonra önemli şeyler aktarılacak size. Marmaris için yapılacak şeylerin, hepinizin geleceğinde, yavrularınızın, engelli çocuklarınızın, yaşlılarınızın, gençlerinizin hayatında büyük katkıları olacaktır. Ben size sadece bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu arada sandıkta gözlemci benim haberiniz olsun. Allah yüzünüzü hep güldürsün. Yüzünüzün gülmesi için de aslan gibi bir başkan seçin” diye konuştu.
Şentürk’ün konuşması ve esprisi, salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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