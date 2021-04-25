SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Metin Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a yanıt! ''Bu iftiracıların...''

Metin Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a yanıt! ''Bu iftiracıların...''

25.04.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın yaptığı açıklamarı sert sözlerle eleştirdi.

Metin Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a yanıt! ''Bu iftiracıların...''

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sipahioğlu, "Sezon başından beri, başarı için her yol mübah diyerek, sürekli yalan algılar üretip tetikçileri üzerinden bunları yaymaya çalışanların son yalanı; şampiyon olursak Thiam için eski kulübüne bonus ödeyeceğimiz iddiaları her zaman olduğu gibi tamamen iftira yalan ve gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE ELEŞTİRİ

Sezon içinde ortaya atılan iddialardan örnekler veren Sipahioğlu, "Tıpkı derbi maçı hakeminin Başkanımızın şirketinde çalıştığı iddiası gibi. Tıpkı İrfan Can için şampiyonluk bonusu ödeyeceğimiz iddiası gibi. Tıpkı bizle hiç ilgisi olmayan Demba Ba konusunda iftira atmaya çalışmaları gibi. Tıpkı Kemal Ademi için yaymaya çalıştıkları iftira gibi." dedi.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ’a da göndermede bulunan Metin Sipahioğlu, "Fenerbahçe, 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Mesut Özil'den Efe Şahin'e imzalı formaMesut Özil'den Efe Şahin'e imzalı forma
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

Süper Lig'de yasa dışı bahis suçlaması

Süper Lig'de yasa dışı bahis suçlaması

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

'Fatih Terim'e başkanlık baskısı var'

'Fatih Terim'e başkanlık baskısı var'

Ozan Kabak için transfer kararı

Ozan Kabak için transfer kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

UltrAslan, Fatih Terim'in istifasını istedi

UltrAslan, Fatih Terim'in istifasını istedi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.