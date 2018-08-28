Metin Temel'in yeni rütbesini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak!

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Metin Temel paşa YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etti.
RÜTBESİNİ ERDOĞAN TAKACAK
Süperhaber'de yer alan habere göre Temel'in yeni rütbelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
TÖREN 29 AĞUSTOSTA
Metin Temel ve rütbesi Oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yeni rütbeleri 29 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek törenle takılacak.
24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Metin Temel paşa ile ilgili 'Apoletlerini sökeceğim' sözleri büyük tartışma yaratmıştı. CHP'li İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan Metin Temel paşayı, 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söylemişti. İnce, “Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” ifadelerini kullanmıştı.
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