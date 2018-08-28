HABER

Metin Temel'in yeni rütbesini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 08:31 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Metin Temel paşanın yeni rütbesini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Metin Temel paşa YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etti.

RÜTBESİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Süperhaber'de yer alan habere göre Temel'in yeni rütbelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

TÖREN 29 AĞUSTOSTA

Metin Temel ve rütbesi Oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yeni rütbeleri 29 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek törenle takılacak.

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Metin Temel paşa ile ilgili 'Apoletlerini sökeceğim' sözleri büyük tartışma yaratmıştı. CHP'li İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan Metin Temel paşayı, 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söylemişti. İnce, “Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

ınce

PARTNERKim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...Kim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...
On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)
Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Metin Temel Rütbe cumhurbaşkanı erdoğan muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halk TV'de şoke eden İsmail Dükel gelişmesi! Twitter hesabından duyurdu...

Halk TV'de şoke eden İsmail Dükel gelişmesi! Twitter hesabından duyurdu...

Bedelli askerlikte kritik gün! e-Devlet'te bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Bedelli askerlikte kritik gün! e-Devlet'te bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)

Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

'Boşanmak istiyoruz' diyen 'evli çocuklar' yeni kimliklerine kavuştu

'Boşanmak istiyoruz' diyen 'evli çocuklar' yeni kimliklerine kavuştu

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.