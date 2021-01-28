Metin Tolan: Sıradışı bir fizik profesörü

Almanya'nın saygın eğitim kurumlarından biri olan 1737'de kurulan Göttingen Georg August Üniversitesi'ne rektör seçilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Metin Tolan, "Seçim sonucundan ve bana duyulan güvenden dolayı çok memnunum" dedi.

Açıklamada, Prof. Tolan'ın Üniversite Senatosu ile Üniversite Vakfı Komitesi'nde yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile bu göreve seçildiğine vurgu yapıldı.

Göttingen Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Fizik Profesörü Metin Tolan'ın görev süresi 31 Aralık 2020'de sona eren Prof. Dr. Reinhard Jahn'ın yerine üniversitenin yeni rektörü olarak seçildiği belirtildi.

Almanya'da futbol ve sinemaya bilimsel yaklaşımlarıyla da tanınan Türkiye kökenli fizik profesörü Metin Tolan, ülkenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Göttingen Georg August Üniversitesi rektörlüğüne seçildi.

Üniversiteyi geleceğe hazırlamak için çaba harcayacağını belirten Prof. Tolan, "Üst düzey bir üniversitenin rektörü olmak büyük bir onur. Şimdi bu ivmeyi üniversiteyi gelecekteki ödevlerine hazırlamak için kullanacağız" diye konuştu.

Üniversiteden kutlama

Tolan'ın iki üniversite kurulu tarafından tam destek alarak görevine başlayacak olmasını önemsediğini belirten Üniversite Senatosu Sözcüsü Prof. Dr. Nicolai Miosge, "Hem Senato sözcüsü olarak hem de kişisel olarak Metin Tolan'ı Göttingen Üniversitesi'nin seçilmiş rektörü olmasından dolayı tebrik ediyorum. Üniversite mensuplarının büyük desteği ile gerçek bir atılım ve yeni bir başlangıç sağlayabilecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

Üniversite Vakfı Komitesi Başkanı Prof. Dr. Peter Strohschneider da Tolan'ı kutlayarak, rektör olarak seçilmesiyle üniversitenin deneyimli bir üniversite yöneticisi ve saygın bir bilim insanı kazandığını belirtti.

Rektör yardımcılığı görevindeydi

1961 yılında Almanya'ya inşaat işçisi olarak gelen Sani Tolan ile Almanya'da tanışıp evlendiği Ruth Hoffmann çiftinin üç çocuğundan biri olan Metin Tolan Kiel Üniversitesi'nde fizik ve matematik okudu. 1993 yılında bu üniversitede doktorasını yaptı.