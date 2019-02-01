Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

İlk duruşma 26 Mart’ta yapılacak.Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 Ekim 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunan, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Anadolu Ajansının haberine göre mahkeme, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede Metin Topuz'a yöneltilen suçlamalar arasında "casusluk'' ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' bulunuyor.

İddianamede Metin Topuz’un, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten eski emniyet müdürü ve eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edildiği yer alıyor.

Metin Topuz'un Türkiye'de tutuklanması Ankara-Washington hattında kısa süreli vize krizine yol açmıştı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Topuz’un tutuklanmasının ardından 8 Ekim 2017'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.

Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Kriz, karşılıklı verilen güvenceler sonucu bir süre sonra çözülmüştü.

DW/dpa, BD/GA

© Deutsche Welle Türkçe

