Metin Topuz Tutuklu Yargılanmaya Devam Edecek

Türkiye’de casusluk suçlamalarıyla 1,5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi verdiği ara kararda, Topuz’un tutukluluk halinin devamına hükmetti ve bir sonraki duruşmayı da 28 Haziran’a erteledi.

Duruşmaya izleyici olarak katılanlar arasında bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, davanın “hızlı, şeffaf ve adil” şekilde çözülmesi çağrısında bulundu. Hovenier gazetecilere yaptığı açıklamada, Metin Topuz’un “herhangi bir suç işlediğine yönelik inandırıcı hiçbir kanıt” olmadığını savundu.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda tercümanlık yapan ayrıca ABD’nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi için çalışan Metin Topuz, casusluk ve Türk hükümetini devirme girişiminde bulunma suçlamalarıyla hapse atılmıştı. Topuz, Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimini düzenlemekten sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen’le bağlantıları olmakla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Topuz, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Topuz’un durumu, Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilime yol açan konulardan biri konumunda bulunuyor.

